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| | Земфира поздравила Эрнста их совместным фото с маленькой девочкой

Земфира поздравила Эрнста их совместным фото с маленькой девочкой

Вчера, 20:13
Земфира поздравила продюсера Константина Эрнста с днем рождения необычным фото. На переднем плане сама певица вместе с именинником, а за ними - маленькая девочка, смотрящая в окно.

Земфира поздравила Эрнста их совместным фото с маленькой девочкой

 

Земфира не любит афишировать личную жизнь, поэтому снимки в её профиле появляются очень редко и всегда вызывают огромный интерес. Так пользователи активно обсуждают новую публикацию, опубликованная Рамазановой в Instagram. На ней запечатлены Константин Львович и сама певица. Но наибольший интерес на этом фото вызывает маленькая девочка, которую видно на заднем плане. Земфира лаконично подписала фото: «С днём рождения Константина Львовича Эрнста!» и никаких комментариев о ребенке.

Земфира поздравила Эрнста их совместным фото с маленькой девочкой

 

Интернет взорвался слухами. Ходят теории о том, что, возможно, этот ребенок – это одна из дочерей Константина Эрнста и Софьи Заики.
Zustasiia Cancarini
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