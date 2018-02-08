Земфира поздравила Эрнста их совместным фото с маленькой девочкой

Земфира поздравила продюсера Константина Эрнста с днем рождения необычным фото. На переднем плане сама певица вместе с именинником, а за ними - маленькая девочка, смотрящая в окно.

Земфира не любит афишировать личную жизнь, поэтому снимки в её профиле появляются очень редко и всегда вызывают огромный интерес. Так пользователи активно обсуждают новую публикацию, опубликованная Рамазановой в Instagram. На ней запечатлены Константин Львович и сама певица. Но наибольший интерес на этом фото вызывает маленькая девочка, которую видно на заднем плане. Земфира лаконично подписала фото: «С днём рождения Константина Львовича Эрнста!» и никаких комментариев о ребенке.

Zustasiia Cancarini

Интернет взорвался слухами. Ходят теории о том, что, возможно, этот ребенок – это одна из дочерей Константина Эрнста и Софьи Заики.