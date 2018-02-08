Глюк’oZa с полуголой грудью дразнит подписчиков и жалуется на перепады настроения

Певица Глюк’oZa, известная в миру как Наталья Чистякова-Ионова заявила своим подписчикам в Instagram, что у нее началась ломка и частые смена настроения. Как выяснилось, девушка не страдает наркотической зависимостью. К такому состоянию ее довели занятия спортом, а вернее их отсутствие.

Дарья Светозарова

Исполнительница выложила в Сеть снимок, на котором позирует в спортивном купальнике на фоне длинной крутой лестницы. При этом создается впечатление, что девушка мечется, как тигр в клетке. Она прикусила нижнюю губу, оттянула руками купальник, а ее поза в профиль только усиливает впечатление движения.В комментарии к фотографии Наталья написала, что самыми любимыми занятиями для нее являются йога и пилатес в комплексе с функциональными тренировками, которые помогают ей оставаться в форме. Наталья сделала еще одно признание – она очень любит сладкое, и не может отказать себе в лакомстве даже при угрозе быстрого старения. «Главное, чтобы старость была не одинокой» - пишет девушка.Фанаты поддержали певицу, но пожаловались, что со спортом у них нет такой гармонии. Часть фанатов предупредила Наталью, чтобы она не увлекалась спортом сверх меры, так как это может навредить. И лишь самые внимательные заметили на попе Глюк’oZa тату, которое сразу идентифицировали как опознавательный знак ассасинов. Они рискнули спросить, не стала ли певица сподвижницей знаменитого Старца горы. Впрочем, вопрос остался без ответа. Снимок всего за две минуты лайкнули более 19 тысяч подписчиков.