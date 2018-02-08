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| | Юлия Савичева совмещает певческую карьеру и воспитание дочери

Юлия Савичева совмещает певческую карьеру и воспитание дочери

Вчера, 19:36
Российская певица Юлия Савичева рассказала, что ей приходиться совмещать карьеру с воспитанием дочки, чему она очень рада. Первое материнство очень изменило исполнительницу.

Юлия Савичева совмещает певческую карьеру и воспитание дочери

 

В ходе недавнего интервью, российская исполнительница Юлия Савичева рассказала, что теперь она вынуждена совмещать карьеру и воспитание дочки. С тех пор, когда звезда стала мамой, дочь Анна вышла на первый план в списке жизненных приоритетов.

Сейчас дочери Савичевой шесть месяцев. Как сообщает певица, время летит стремительно и девочка растет очень быстро. Дочь знаменитости уже проявляет себя как любознательная и творческая личность, а иногда даже пытается копировать Савичеву, когда та поет для девочки песни.

Тем не менее, певица уже возвращается к прежнему ритму работы. На данный момент, идет подготовка программы выступлений к гастрольному туру по регионам России. Савичева сообщает, что постарается показать то, насколько она изменилась благодаря пополнению в своей семье.
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