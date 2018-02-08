Алексей Куличев из шоу «Такси» рассказал о своей жизни после программы

На ТНТ 12 лет назад выходила программа «Такси», сейчас мало кто помнит ее известного телеведущего, ведь он на долгое время пропал с экранов. Недавно Алексей Куличев рассказал о жизни после шоу.

Виктория Озерова

Алексей Куличев стал известным благодаря шоу «Дом», которое выходило на ТНТ до скандально известного «Дома-2». После этого мужчину пригласили вести новую передачу под названием «Такси», но вскоре ведущий пропал с телеэкранов. В новом интервью Куличев рассказал о жизни после шоу и о своем отношении к «Дому-2». Он сообщил, что один раз даже согласился прийти на новое шоу, но оно ему не понравилось. По мнению Куличева, «Дом-2» уже давно изжил себя и превратился в «горячую жвачку», которая не отличается качеством. Он уточнил, что ему не стыдно за участие в первом «Доме», ведь он вел себя достойно.Куличев признался, что получил профессию режиссера и снял популярные сериалы «След» и «Свидетели». Также ведущий не забросил и карьеру актера.