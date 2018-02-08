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| | Стала известна самая сексуальная ведущая прогноза погоды

Стала известна самая сексуальная ведущая прогноза погоды

Вчера, 19:44
Мексиканка Янет Гарсия вновь стала самой сексуальной ведущей прогноза погоды. Благодаря идеальной фигуре и узкой одежде 27-летняя ведущая сразу запомнилась телезрителям.

Стала известна самая сексуальная ведущая прогноза погоды

 

Янет Гарсия второй год подряд завоевывает титул «самой сексуальной ведущей прогноза погоды». И не удивительно: пользователи Сети называют её фигуру идеальной.

Стала известна самая сексуальная ведущая прогноза погоды

 

Прогнозы погоды, которые представляет девушка, содержат лишь актуальную информацию, касательно температуры и осадках на территории страны. Однако, анонсы программы, да и сам прогноз, имеют бешенные рейтинги.

Стала известна самая сексуальная ведущая прогноза погоды

 

27-летняя ведущая тщательно следит за собой и ведет здоровый образ жизни и любит наряжаться в узкие и короткие наряды. Неудивительно, её личная страница в Instagram собрала 5,6 миллионов подписчиков со всего мира.
Zustasiia Cancarini
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