Анфиса Чехова порадовала фанатов сексуальным фото из бани

Телеведущая, певица и экс-фигуристка Анфиса Чехова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена в бане. Солистка традиционно ходит по вечерам с подругой в парную.

Домбровский Сергей

Женщины направляются в спортивный зал, дабы нагрузить свой организм физическими упражнениями, но попадают в баню. Об этом Анфиса Чехова делится со своими поклонниками. Вокалистка публиковала в Instagram и более откровенные снимки, но модератор ресурса удалял их, считая чересчур эротичными. Ведущая не сдалась и выложила еще одно фото в Сети. По словам Анфисы Чеховой, каждый человек должен заниматься спортом, следить за фигурой и посещать баню. Сама певица не всегда придерживается этих правил. Зачастую звезда позволяет себе вольности в питании, пропускает занятия в тренажерном зале, это отрицательно сказывается на внешнем виде вокалистки.Анфиса Чехова постоянно обещает придерживаться всех придуманных ею правил, но в который раз нарушает их. Фанаты оценили новую публикацию солистки. За 22 часа снимок получил практически 50 тысяч отметок «Нравится».