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| | Елизавета Триандафилиди соблазняет фанатов пляжным фото на солнечном курорте

Елизавета Триандафилиди соблазняет фанатов пляжным фото на солнечном курорте

Вчера, 19:47
Звезда проекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди отдыхает на морских курортах и радуется солнцу, пока зимнюю Москву засыпает снегом. Девушка не скрывает, что получает удовольствие от отпуска, но уже готовится к возвращению на родину.

Елизавета Триандафилиди соблазняет фанатов пляжным фото на солнечном курорте

 

Лиза пишет, что собирается принимать витамины, чтобы организм успешно прошел акклиматизацию. При этом препарат, которым собирается приводить свои биоритмы в порядок знаменитость, содержит по ее словам полностью натуральные растительные ингредиенты: женьшень, элеутероккк, билобу, гриффонию. В конце публикации Триандафилиди интересуется, какие витамины принимают ее фолловеры.

Часть фанатов сообщили, что будут искать в аптеках только тот комплекс, который посоветовала их любимица, а другие и вовсе оставили ее вопрос без внимания, сосредоточившись на стройной фигуре девушки. Всего снимок лайкнули почти три тысячи фолловеров, едва пост появился в Instagram.
Дарья Светозарова
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