Елизавета Триандафилиди соблазняет фанатов пляжным фото на солнечном курорте

Звезда проекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди отдыхает на морских курортах и радуется солнцу, пока зимнюю Москву засыпает снегом. Девушка не скрывает, что получает удовольствие от отпуска, но уже готовится к возвращению на родину.

Дарья Светозарова

Лиза пишет, что собирается принимать витамины, чтобы организм успешно прошел акклиматизацию. При этом препарат, которым собирается приводить свои биоритмы в порядок знаменитость, содержит по ее словам полностью натуральные растительные ингредиенты: женьшень, элеутероккк, билобу, гриффонию. В конце публикации Триандафилиди интересуется, какие витамины принимают ее фолловеры.Часть фанатов сообщили, что будут искать в аптеках только тот комплекс, который посоветовала их любимица, а другие и вовсе оставили ее вопрос без внимания, сосредоточившись на стройной фигуре девушки. Всего снимок лайкнули почти три тысячи фолловеров, едва пост появился в Instagram.