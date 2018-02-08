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| | Павел Прилучный отказывался целовать Агату Муцениеце при первом знакомстве

Павел Прилучный отказывался целовать Агату Муцениеце при первом знакомстве

Вчера, 19:12
Супружеская актерская пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце, воспитывающая двоих совместных детей, приняли участие в одном из российских телешоу. В ходе программы выяснилось, что Прилучный отказался целоваться с женой на съемочной площадке при их первом знакомстве.

Павел Прилучный отказывался целовать Агату Муцениеце при первом знакомстве

 

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, состоящие в браке и воспитывающие пару совместных детей, в одном из российских ток-шок раскрыли подробности личной жизни. Выяснилось, что во время первого знакомства с будущей супругой на съемочной площадке Прилучный отказывался целовать Муцениеце. Подобное поведение смутило актрису, но поцелуй все-таки произошел.

По словам Агаты Муцениеце, она очень ждала сцену с поцелуем, в то время как Прилучного режиссеру приходилось уговаривать. Но, когда сцена с поцелуем была отыграна, пара настолько увлеклась процессом, что уже не слышала команды остановиться. Позже они объяснили режиссеру это тем, что у них были проблемы с рацией и команд они не расслышали.
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