Анастасия Волочкова обзавелась домашними сугробами

Анастасия Волочкова, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, радуется зимней погоде. Знаменитая балерина позирует на фоне выпавшего в изобилии снега. Вечернее фото наполнено сказочной атмосферой, которую усиливает и включенный под крышей колодца фонарь. Он освещает балерину, словно театральный прожектор.

На фото Волочкова без макияжа, в простом сером свитере и лосинах, но выгладит волшебно. В любом случае, именно так высказались о снимке подписчики. Им понравилось, что кумир в наконец отказался от «понтов» и шпагатов, и просто порадовал позитивным кадром.

Дарья Светозарова

Нашлись подписчики, которые были настроены не так романтично. Их претензии относились не к Насте, а к погоде. Одни пожаловались, что природа обделила их снегом, опорожнив свои закрома исключительно над столицей. Другие же предположили, что Москву ожидают невиданные доселе паводки.Саму Настю фолловеры называли Снегурочкой, снежной феей, и переживали лишь о том, как бы балерина не простудилась в такой легкой одежде. Менее минуты понадобилось фанатам, чтобы проставить две тысячи лайков и оставить 84 комментария.