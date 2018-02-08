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| | Тимур Батрутдинов назначил свадьбу с Ольгой Бузовой на конец октября

Тимур Батрутдинов назначил свадьбу с Ольгой Бузовой на конец октября

Вчера, 18:57
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов сообщил, что свадьба с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой состоится 28 октября в том случае, если до этого времени они не найдут более подходящих партнеров. Бракосочетание планируется провести в Барселоне.

Тимур Батрутдинов назначил свадьбу с Ольгой Бузовой на конец октября

 

Юморист и актер Тимур Батрутдинов сообщил, что женится на певице Ольге Бузовой в Барселоне в конце октября, если до этого времени не встретит свою любовь. Батрутдинов дал обещание жениться на ведущей «Дома-2», когда опубликовал совместные с Бузовой фото еще в 2017 году, но недавно заговорил о конкретной дате вероятного бракосочетания. Сама певица пока не делала никаких заявлений по этому вопросу.

Как сообщал Тимур Батрутдинов ранее, его совместное фото с Бузовой набрало больше отметок «Мне нравится», чем его фото с Мэттом Деймоном, которое юморист считал самым популярным у себя в профиле. При этом фото с певицей побило рекордное количество «лайков» всего за несколько дней, в то время как фото с американским актером находилось на странице Батрутдинова уже два года.
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