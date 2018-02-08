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| | Павел Воля второй день ищет пути спасения из волчьей пасти

Павел Воля второй день ищет пути спасения из волчьей пасти

Вчера, 18:53
Звезда Comedy Club Павел воля задал своим подписчикам в Instagram нетривиальную задачу. На снимке Павел стоит рядом с распластанной шкурой волка. Юморист счел нужным предупредить зоозащитников, что убивал волка и вычинил шкуру не он, да и квартира с животным ему не принадлежит.

Павел Воля второй день ищет пути спасения из волчьей пасти

 

Тем не менее, шоумен терзается вопросом, как выжить в лесу с волчьей стаей, идущей по следу. Павел и сам не промах в изобретении вариантов. Он перечислил, что мог бы предложить вожаку биткоины или откусить одну руку, чтобы второй успеть поймать такси. На худой конец Воля собирается назваться Маугли, но подчеркивает, что это ответы юмористов, а он нуждается в консультации лесников, охотников или на худой конец юристов.

Павел Воля второй день ищет пути спасения из волчьей пасти

 

Однако фанаты решили отвечать также в юмористическом ключе. Одни пошутили, что субтильный воля придется волкам не по вкусу, а другие заявили, что юмористу в принципе нечего соваться в лес, населенный зубастыми серыми хищниками. Третьи посоветовали спеть что-нибудь печальное, заунывное – тогда, дескать, волки за своего примут. Только четвертые предложили в такие походы брать кусок мяса, чтобы отвлечь им животных во время побега.

Всего за пару минут пост лайкнули почти 16 тысяч пользователей. Около восьмисот фолловеров поделись с артистом своими способами спасения от волков.
Дарья Светозарова
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