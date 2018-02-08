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| | Анфиса Чехова посетила резиденцию Йети

Анфиса Чехова посетила резиденцию Йети

Вчера, 18:31
Популярная ведущая Анфиса Чехова прибыла в Москву и была сражена наповал погодой. В столице лежал снег, да еще в таком количестве, что город легко было принять за резиденцию Йети – Снежного человека.

Анфиса Чехова посетила резиденцию Йети

 

Теледива призналась, что опешила от такого изобилия снега и даже поначалу решила, что Москва поменялась погодой с Барнаулом. На это Анфисе ответили барнаульцы, что у них снега действительно почти нет. Чехова сообщила, что в Сочи, где снимался очередной проект с ее участием, она привыкла к другому температурному режиму. В столице же ей на помощь пришла случайно прихваченная с собой новая парка, теплая, как натопленный чукотский чум. Ведущая продемонстрировала этот предмет гардероба, дополнив его чудными сапожками и модными солнечными очками.

 

Анфису Чехову в стильном образе оценили более восьмисот фолловеров. При этом публикация пробыла в Сети менее пяти минут.
Дарья Светозарова
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