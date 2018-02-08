Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи

Очередной сезон популярной программы путешествий «Орел и Решка» подошел к концу. После завершения проекта «Рай или Ад 2» его покидает ведущая Натали Неведрова. Причиной ее ухода стали постоянные разлуки с маленькой дочерью Мари-Николь, которых Натали хочет избежать в дальнейшем.

Дарья Светозарова

«Работа мечты», как называла Неведрова свое участие в проекте, потребовала от девушки слишком многого. Натали на полгода выпала из привычного круга общения, забросила друзей, мужа. Иногда у нее не хватало времени даже на обмен SMS-сообщениями с любимым супругом, не говоря уже о романтических свиданиях, которые они часто устраивали раньше.Муж путешественницы Евгений Машков и сам был отнюдь не домоседом, но супруга его заткнула за пояс. Приезжая всего на пару дней из месячных командировок, девушка едва успевала на интервью и съемки в салонах красоты – через два дня она вновь отправлялась в путь-дорогу.Однако главной причиной ухода девушки стала невозможность участия в воспитании трехлетней дочери. Девочкой занималась мама Натали, но Неведрова считает это неприемлемым и хочет вернуться к материнским обязанностям. Отмечается, что Натали может вернуться в следующих сезонах, но в «Морском» ее точно не будет из-за чрезмерной плотности графика.