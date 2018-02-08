ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | Звезду «Дом-2» Маргариту Овсянникову отправляют на детектор лжи

Звезду «Дом-2» Маргариту Овсянникову отправляют на детектор лжи

Вчера, 17:32
Участница шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова сообщила поклонникам о том, что ее решили отправить на детектор лжи. Сейчас актриса ищет способы, с помощью которых можно обмануть полиграф.

Звезду «Дом-2» Маргариту Овсянникову отправляют на детектор лжи

 

Подруга Овсянниковой предложила ей прочитать несколько статей на эту тему. Участница телестройки уверена, что происки конкуренток не способны разбить их с Саймоном Марданшиным крепкую пару. По словам Овсянниковой, Елена Хромина ведет себя так, чтобы остаться на проекте, эта девушка не обращает внимание на чувства и готова пойти на многое. Пользователи начали активно обсуждать данную публикацию. По мнению некоторых юзеров, данный пост написала не Овсянникова, а мошенники, которые взломали ее страницу, так как подписчикам не понятно, зачем признаваться, если собираешься обмануть детектор лжи. Подобные действия выглядят нелогично.

По заявлению одного из пользователей, программа «Дом-2» берет на вооружение не принцип «построй любовь», а постулат «убей человека как личность». Поэтому ожидать от участников такого проекта можно всего, чего угодно.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Маргарита Овсянникова из «Дома-2» назвала себя самой счастливой в мире
Маргарита Овсянникова из «Дома-2» назвала себя самой счастливой в мире

Участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова опубликовала в Instagram новую фотографию. В комментарии к снимку девушка назвала себя самым счастливым

Марго Овсянникова прокомментировала избиение молодым человеком
Марго Овсянникова прокомментировала избиение молодым человеком

В своём Instagram участница «Дом-2» выложила весьма скорбный пост. Девушка поделилась своим тяжёлым психическим состоянием, после конфликта с Саймоном

Маргарита Овсянникова показала упругие ягодицы
Маргарита Овсянникова показала упругие ягодицы

Участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова пришла в проект сравнительно недавно – в конце октября текущего года. Однако успела завоевать симпатии многих

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости