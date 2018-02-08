Звезду «Дом-2» Маргариту Овсянникову отправляют на детектор лжи

Участница шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова сообщила поклонникам о том, что ее решили отправить на детектор лжи. Сейчас актриса ищет способы, с помощью которых можно обмануть полиграф.

Домбровский Сергей

Подруга Овсянниковой предложила ей прочитать несколько статей на эту тему. Участница телестройки уверена, что происки конкуренток не способны разбить их с Саймоном Марданшиным крепкую пару. По словам Овсянниковой, Елена Хромина ведет себя так, чтобы остаться на проекте, эта девушка не обращает внимание на чувства и готова пойти на многое. Пользователи начали активно обсуждать данную публикацию. По мнению некоторых юзеров, данный пост написала не Овсянникова, а мошенники, которые взломали ее страницу, так как подписчикам не понятно, зачем признаваться, если собираешься обмануть детектор лжи. Подобные действия выглядят нелогично.По заявлению одного из пользователей, программа «Дом-2» берет на вооружение не принцип «построй любовь», а постулат «убей человека как личность». Поэтому ожидать от участников такого проекта можно всего, чего угодно.