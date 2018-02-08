Рианна выпустила носки ко Дню всех влюбленных за 136 долларов

Известная певица Рианна рассказала о старте необычного бизнеса. Теперь знаменитость кроме музыкальных альбомов будет продавать и необычные носки ко Дню всех влюбленных, стоимостью в 136 долларов США.

В своем микроблоге в Instagram Рианна сообщила, что стартуют продажи необычных праздничных носков, дизайном которых она лично занималась. Известно, что носки будут стоить 136 долларов и будут доступными в трех цветах – графитовом, бежевом и модном винном оттенке. Для производства носков Рианна стала сотрудничать с фирмой Stance.

Светлана Славянская

Фанаты были удивлены необычным бизнесом и стали задаваться вопросом, почему выбор пал именно на носки. Приобрести носки ко Дню святого Валентина можно уже сейчас на официальном сайте Stance.