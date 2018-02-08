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| | Беременная Ермолаева в бикини взорвала Сеть

Беременная Ермолаева в бикини взорвала Сеть

Сегодня, 16:35
Нелли Ермолаева наслаждается тропическим солнцем, океаном и беременностью. Об этом свидетельствуют ее фотографии в бикини, которые не только не скрывают, а скорее подчеркивают очаровательный беременный животик.

Беременная Ермолаева в бикини взорвала Сеть

 

Экс-участница «Дома-2» пишет, что обычно загадывает желание на побережье океана, но на этот раз не станет этого делать. По словам знаменитости, у нее и так есть все, о чем мечтала. При этом Нелли намекает на будущего малыша и заботливого мужа, запечатленного вместе с ней на одной из курортных фотографий. Нелли уверяет, что именно в этот момент находится в гармонии сама с собой. Фолловеры прекрасно ее поняли и стали традиционно желать здоровья и счастья как малышу, так и его звездной маме.

Беременная Ермолаева в бикини взорвала Сеть

 

«Это самая красивая фигура на свете» - заявили большинство подписчиков. Другие стали делится своим опытом и предсказывать Ермолаевой скорые роды, поскольку животик, по их наблюдениям, уже опустился. Ни одного негативного отзыва фотографии беременной Нелли не получили.

Будущую мать называли не иначе как прекрасной, а пожелания были только самыми добрыми. Всего фотографии оценили 144 тысячи фолловеров.


Дарья Светозарова
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