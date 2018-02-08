Шура даст мастер-класс по оригами в Кургане

Известный эстрадный певец Шура рассказал о том, что в Кургане он не только посетит театральную постановку под названием «Царевна-Лягушка», но и проведёт авторский мастер-класс по искусству оригами.

Александр Вест

Представители курганского театра заявили, что певец любезно принял их предложение побывать на премьере постановки известной народной сказки, а также добавил, что данный вариант времяпрепровождения ему всё равно нравится гораздо больше, чем просто находиться в клинике. Отметим, что помимо обещания прийти на премьеру, Шура также выразил уверенность в том, что после театральной постановки он с удовольствием проведёт для курганских детей мастер-класс.Стоит заметить, певец также рассказал о том, что искусство фигурного складывания бумаги, пришедшее в культуру от древнекитайских мастеров, он освоил во время пребывания в центре Илизарова. Добавим, премьера театральной постановки в курганском театре состоится уже 10 и 11 февраля.