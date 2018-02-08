Полина Фаворская попросила совета у поклонников

Полина Фаворская уже вернулась домой с отдыха на Бали. После возвращения певица задумалась над одним вопросом и решила спросить совета у подписчиков в личном микроблоге в Instagram.

Виктория Озерова

Судя по всему, Полина Фаворская собирается снова сменить прическу и цвет волос. Именно об этом она спросила у своих фанатов. В своем аккаунте в Instagram певица разместила фото в разноцветной майке, едва прикрывающей грудь, а под ним поинтересовалась у пользователей, какой ее цвет волос и длина больше всего им понравился. За час публикацию оценили более 17 тысяч пользователей, а дать совет артистке решили почти полтысячи поклонников. Многие отметили, что Фаворской идет любой цвет и длина, но все же с темными волосами ей было лучше. Некоторые отметили, что нынешняя прическа и цвет выглядят очень отталкивающе и совсем не идут певице.Напомним, что Полина Фаворская не так давно покинула группу «Серебро».