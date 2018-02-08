Сергей Лазарев признался, почему нечестно оценивает участников "Ты супер"

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram рассказал, как участников шоу «Ты Супер» проводил в следующий тур, если даже у них не было голоса. Поклонники стали поддерживать певца, который встал на защиту детей.

у, давая шанс ребенку! Но, все-таки, это соревнование и некоторым приходится говорить «Нет». Но каждый раз сердце кровью обливается»

Вещий Олег

«Скажу честно, порой прощаю и закрываю глаза на фальшивенькие ноты и несовершенное пение, на зажатость и скованность и нажимаю кноп, - рассказал Лазарев.Он также акцентировал внимание на том, что детей оценивать особенно сложно, потому что судья никогда не знает, как критика отразится на дальнейшем творчестве ребёнка. К тому же, у Лазарева есть сын Никита, с которым он пытается проводить как можно больше времени. 10 февраля состоится премьера шоу «Ты супер» на телеканале «НТВ», где сотни детей будут демонстрировать свои таланты.