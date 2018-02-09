Юлия Савичева рассказала о себе и дочери

Семимесячная дочь Юлии уже пытается говорить, постоянно смеется и даже пытается петь вслед за матерью, которая каждый день исполняет для дочери свои песни.
Как утверждает сама певица, рождение ребенка ее сильно изменило, и она хочет, чтобы эти изменения заметили ее поклонники. Для этого Юлия готовиться к туру по Мурманской и Архангельской области. Дочь на время концертов оставит на бабушку и мужа, которые понимают увлечения матери и всяческий ей помогают.
Также Юлия опровергла слухи о том, что переехала жить в Португалию. На данный момент они с мужем и дочерью живут в Московской области, а в Португалию летали к отцу мужа - он когда-то поехал туда на заработки, где и остался.