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| | На шоу «Дом-2» состоится бенефис Ольги Бузовой

На шоу «Дом-2» состоится бенефис Ольги Бузовой

Сегодня, 16:06
Представители известного телевизионного канала ТНТ обнародовали информацию о том, что вскоре на популярном реалити-шоу «Дом-2» будет организован бенефис певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

На шоу «Дом-2» состоится бенефис Ольги Бузовой

 

В официальном Instagram-аккаунте Ольги Бузовой появилась запись, в которой она уведомила широкую общественность о том, что 8 февраля на телеканале ТНТ в эфир выйдет специальный выпуск шоу «Дом-2», на котором состоится её бенефис. Бузова отметила, что в столь знаменательный для неё день поддержать её приедут не только её сестра с мамой, но и любимые одноклассники, которые станут частью выступления. Многие поклонники были весьма обрадованы столь приятной новостью, заметив в комментариях, что непременно станут свидетелями специального выпуска программы.

Однако, в комментариях к записи также выразили своё мнение и те подписчики Бузовой, которые довольно скептически отнеслись к такой новости, заявив, что они с удовольствием последили бы за перипетиями взаимоотношений участников проекта, а не на Ольгу, которая итак заполонила всю Сеть.
Александр Вест
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