На шоу «Дом-2» состоится бенефис Ольги Бузовой

Представители известного телевизионного канала ТНТ обнародовали информацию о том, что вскоре на популярном реалити-шоу «Дом-2» будет организован бенефис певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Ольги Бузовой появилась запись, в которой она уведомила широкую общественность о том, что 8 февраля на телеканале ТНТ в эфир выйдет специальный выпуск шоу «Дом-2», на котором состоится её бенефис. Бузова отметила, что в столь знаменательный для неё день поддержать её приедут не только её сестра с мамой, но и любимые одноклассники, которые станут частью выступления. Многие поклонники были весьма обрадованы столь приятной новостью, заметив в комментариях, что непременно станут свидетелями специального выпуска программы.Однако, в комментариях к записи также выразили своё мнение и те подписчики Бузовой, которые довольно скептически отнеслись к такой новости, заявив, что они с удовольствием последили бы за перипетиями взаимоотношений участников проекта, а не на Ольгу, которая итак заполонила всю Сеть.