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| | Александр Галибин наладил отношения с дочерью от первого брака

Александр Галибин наладил отношения с дочерью от первого брака

Сегодня, 16:01
Российский актер и телевизионный ведущий Александр Галибин долго не общался с дочерью от первого брака, но сейчас родственники помирились и не держат зла друг на друга. Первый раз Галибин женился в 19 лет на студентке Ольге Наруцкой, учась на втором курсе института.

Александр Галибин наладил отношения с дочерью от первого брака

 

Актер прожил в браке с этой женщиной порядка 14 лет, но затем их пути разошлись. Дочь не понимала, почему семья распалась и обвиняла во всем отца. Галибин заявил, что он рано стал самостоятельным, поскольку его родители всегда были заняты. Молодому человеку приходилось решать все проблемы, полагаясь исключительно на себя. В 19 лет Галибин решил завести собственную семью. Актер трижды регистрировал отношения с возлюбленными.

С дочерью от первого брака Галибин не общался очень долго. Спустя много лет родственники смогли преодолеть свой характер, поговорили по душам и наладили отношения. Дочь звезды экрана давно стала самодостаточной личностью, которая имеет собственную семью и больше не обижается на папу.
Домбровский Сергей
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