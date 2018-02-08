Александр Галибин наладил отношения с дочерью от первого брака

Российский актер и телевизионный ведущий Александр Галибин долго не общался с дочерью от первого брака, но сейчас родственники помирились и не держат зла друг на друга. Первый раз Галибин женился в 19 лет на студентке Ольге Наруцкой, учась на втором курсе института.

Домбровский Сергей

Актер прожил в браке с этой женщиной порядка 14 лет, но затем их пути разошлись. Дочь не понимала, почему семья распалась и обвиняла во всем отца. Галибин заявил, что он рано стал самостоятельным, поскольку его родители всегда были заняты. Молодому человеку приходилось решать все проблемы, полагаясь исключительно на себя. В 19 лет Галибин решил завести собственную семью. Актер трижды регистрировал отношения с возлюбленными.С дочерью от первого брака Галибин не общался очень долго. Спустя много лет родственники смогли преодолеть свой характер, поговорили по душам и наладили отношения. Дочь звезды экрана давно стала самодостаточной личностью, которая имеет собственную семью и больше не обижается на папу.