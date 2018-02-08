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| | Рита Дакота поведала об «изменах» Влада Соколовского

Рита Дакота поведала об «изменах» Влада Соколовского

Сегодня, 16:00
Известная белорусская певица Рита Дакота узнала о всех слухах, которые распространяются в Сети относительно неверности её мужа Влада Соколовского, после чего решила поведать широкой общественности о том, как на самом деле обстоят дела в их семье.

Рита Дакота поведала об «изменах» Влада Соколовского

 

Популярный музыкант Влад Соколовский, являющийся законным супругом Риты Дакоты с 2015 года, в последнее время стал объектом активных обсуждений, в которых ему не раз приписывали неверность. По словам Дакоты, подобные слухи исходят от человека, находящегося в их близком окружении. Однако, Рита заметила, что персона, распространяющая подобные сплетни, явно не дружит со своей психикой, так как подобные сведения не являются правдой. По словам певицы, слухи распространяет девушка, которая безрезультатно старалась сблизиться со звёздной парой, но отчаявшись, стала портить жизнь влюблённым.

Дакота напомнила, что в начале объектом подобных слухов была она сама, когда в Сети неоднократно писали о её неверности, а потом психически больной человек решил переключиться на её любимого мужа.
Александр Вест
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