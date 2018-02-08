Вячеслав Тихонов устоял перед секс-символом СССР

Вячеславу Тихонову сегодня исполнилось бы 90 лет со дня рождения, однако его сердце перестало биться намного раньше, на 82 году жизни актера. В Советском Союзе понятия секс-символ не существовало, но теперь, с оглядкой на прошлое, это определение было вполне применимо к знаменитому Штирлицу. Неудивительно, что этот обаятельный красавец приковал к себе внимание одной из самых красивых актрис СССР – Светланы Светличной. Однако Вячеслав устоял перед обольстительницей и мягко намекнул, что женат и счастлив в браке.

Родители Вячеслава не желали ему актерской судьбы и настойчиво просили его поступить на инженера. В итоге они смирились и дали добро на поступление Тихонова во ВГИК, где он с треском провалился. Преподаватели то ли не заметили, то ли не оценили как должно его актерские данные. Юноша без стеснения рыдал в коридоре, когда его заметил профессор Бибиков. Он зачислил 17-летнего Славу к себе на курс. Первой картиной с его участием стала «Молодая гвардия». После десятилетнего затишья Тихонов снялся в картине «Дело было в Пенькове», где сыграл влюбленного деревенского тракториста, но самой известной стала 12-серийная экранизация романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Отто фон Штирлиц в его исполнении настолько полюбился зрителям, что его окликали на улице не иначе как «Штирлиц». Сам актер не ассоциировал себя с персонажем и предпочитал или вовсе не откликаться, или мягко напоминать поклонникам, что они ошиблись.

Дарья Светозарова

Своих поклонниц, причем не только из СССР, но и из Европы, он мягко называл «дурочками». Тихонов был женат дважды. Первый раз – на актрисе Нонне Мордюковой. С ней он прожил 13 лет и прижил сына Владимира, который умер 40 лет спустя. Второй раз он женился на Тамаре Ивановой. В этом браке у него родилась дочь Анна. Вместе супруги прожили 42 года.