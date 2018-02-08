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| | 49-летняя звезда «Секретных материалов» обнажилась ради защиты животных

49-летняя звезда «Секретных материалов» обнажилась ради защиты животных

Сегодня, 15:52
Многие голливудские звезды разделяют идеологию защитников животных и с радостью принимают участие в акциях, которые связаны с их защитой. Одной из таких стала регулярная кампания, проводимая PETA против ношения натурального меха. Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон полностью разделась для этого снимка, а ее фотографию украсила знаменитая надпись: «Я лучше буду ходить голой, чем носить мех».
 

49-летняя звезда «Секретных материалов» обнажилась ради защиты животных

 

Поклонники начали нахваливать Андерсон за смелость в выражении собственных взглядов на жизнь, а некоторые девушки заявили, что если бы у них было столь же прекрасное тело, как у Джиллиан, то они бы сразу же разделись и даже не задумывались о мехе. Им возразили, что акция PETA не требует обязательно быть секс-символом, дабы поддерживать животных.
 
«Люди всегда отворачиваются от рекламы против меха, если на ней показывают измученных животных. Обнаженное тело же, наоборот, привлекает внимание. Я горжусь тем, что принимаю в ней участие», - заявила Андерсон, которая уже несколько лет к ряду поддерживает зоозащитников.
 
Акции в поддержку PETA всегда привлекали повышенное внимание своей смелостью и неординарностью. В прошлом году модель Джоанна Крупа полностью обнажилась и прошлась возле Вестминстерского аббатства, что располагается напротив британского парламента.
 

49-летняя звезда «Секретных материалов» обнажилась ради защиты животных

 

Все тело у нее было покрыто рисунком в виде тигриных полосок. Джоанна тем самым пыталась призвать общественность защитить диких животных от испытаний и жестокости цирковых дрессировщиков.

Николай Офицеров
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