Вдова известного комика заявила о сексуальной связи ее мужа с Марлоном Брандо

В списке любовников Марлона Брандо появилось новое имя. Оказалось, что сексуальную связь с актером имел известный комик Ричард Прайор. Об этом зарубежным СМИ рассказала бывшая жена американского юмориста Дженнифер Ли.

Виктория Озерова

В недавнем интервью Куинси Джонс объявил, что когда-то Малон Брандо и Ричард Прайор были любовниками. Данное заявление подтвердила Дженнифер Ли, экс-супруга комика. Она рассказала, что сексуальная связь существовала между артистами в 70-х годах прошлого века. Происходило все на фоне увлечения актера и комика наркотиками. Дженнифер Ли отметила, что тогда кокаин был «очень качественным», и при достаточном количестве его в организме человек мог заняться сексом с кем и даже чем угодно. Свои гомосексуальные похождения комик записывал в дневник, который Ли планирует издать в следующем году.По ловам экс-супруги, Прайор не был бы против такого разоблачения, поскольку никогда не скрывал свою бисексуальность.