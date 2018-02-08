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| | Вдова известного комика заявила о сексуальной связи ее мужа с Марлоном Брандо

Вдова известного комика заявила о сексуальной связи ее мужа с Марлоном Брандо

Сегодня, 15:44
В списке любовников Марлона Брандо появилось новое имя. Оказалось, что сексуальную связь с актером имел известный комик Ричард Прайор. Об этом зарубежным СМИ рассказала бывшая жена американского юмориста Дженнифер Ли.

Вдова известного комика заявила о сексуальной связи ее мужа с Марлоном Брандо

 

В недавнем интервью Куинси Джонс объявил, что когда-то Малон Брандо и Ричард Прайор были любовниками. Данное заявление подтвердила Дженнифер Ли, экс-супруга комика. Она рассказала, что сексуальная связь существовала между артистами в 70-х годах прошлого века. Происходило все на фоне увлечения актера и комика наркотиками. Дженнифер Ли отметила, что тогда кокаин был «очень качественным», и при достаточном количестве его в организме человек мог заняться сексом с кем и даже чем угодно. Свои гомосексуальные похождения комик записывал в дневник, который Ли планирует издать в следующем году.

По ловам экс-супруги, Прайор не был бы против такого разоблачения, поскольку никогда не скрывал свою бисексуальность.
Виктория Озерова
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