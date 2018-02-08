«Уродливый чемодан»: Лена Миро раскритиковала ягодицы Ким Кардашьян

Популярный в сети блогер Лена Миро, которая славится своими скандальными статьями, раскритиковала крупные ягодицы Ким Кардашьян, а саму знаменитость назвала «уродливым чемоданом».

Светлана Славянская

Лена Миро является самым скандальным блогером в социальной сети LiveJournal. На этот раз критика досталась звезде американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким, которая ввела в моду крупные ягодицы и непропорциональные фигуры. Также спортивная Лена Миро считает, подобные фигуры «откровенным безобразием».Блогер возмущена такой модой, о чем и написала в статье: «Под лицемерием я понимаю ягодицы, которые на отретушированных фотографиях выглядят совсем не так, как в реальности. В журналах вы увидите, пусть и непропорционально большие, но гладкие ягодицы Ким. В жизни это - рыхлый, безобразный курдюк».