Джессика Бил и Джастин Тимберлейк рассказывают о сексе двухлетнему сыну

Голливудские супруги Джессика Бил и Джастин Тимберлейк обсуждают тему секса с двухлетним сыном. По словам актрисы, она понимает, что ребёнок ещё маленький, но не считает, что говорить об этом в таком возрасте – позорно.

Джессика Бил рассказала об этом во время конференции в Лос-Анджелесе, где обсуждалось недавнее видео, записанное вместе с комедианткой Челси Хэндлер. В ролике артистки поощряли женщин знакомиться со своим телом и не стыдиться этого. Журналисты спросили, какой у Джессики Бил в таком случае к сексуальному воспитанию в своём доме. Знаменитость ответила, что не стыдится говорить про интимную связь при ребёнке, причём даже употребляя соответствующую терминологию, как сообщает VladTime.

По словам 35-летней Бил, она не хочет запрещать сыну говорить о таком или думать. Познание тела с раннего возраста прививает уважение к себе и другим. Потому она объясняет ребёнку разницу между мужскими и женскими гениталиями, не видя в этом ничего такого. Позже актриса отметила, что сама не является экспертом в теме секса и ещё многого не знает, когда речь заходит о половом воспитании и здоровье.

Ирина Летинская