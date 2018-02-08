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| | Сергей Безруков потерял машину в снегу

Сергей Безруков потерял машину в снегу

Сегодня, 15:12
В своем аккаунте в Instagram популярный российский актер Сергей Безруков опубликовал настоящее зимнее видео. После рекордного снегопада в Москве Сергей Витальевич вышел во двор, чтобы отыскать свой автомобиль, и не нашел его. Машину пришлось откапывать из-под толщи снега голыми, ну почти голыми, руками – на Безрукове были перчатки.

Сергей Безруков потерял машину в снегу

 

«Раньше плакали, что в Москве мало снега, а теперь я выкапываю машину, и его много», - даже как-то радостно ворчит исполнитель роли Саши Белого. Он подбрасывает вверх снежную массу и смеется, как мальчишка. Актеру тут же позавидовали жители Анапы, Одессы и других городов, где зима не спешит заявлять о своих правах. «Тоже хотим снега, ну хоть чуточку!», - стали просить они.

Сергей Безруков потерял машину в снегу

 

Свой позитивный ролик звезда «Бригады подписал» строками из Некрасова: «Зима… Крестьянин торжествует…». Фолловеры откликнулись, что это и есть Русская зима, великая и могучая. Большинству подписчиков Безрукова передалось зимнее настроение, но нашлись среди 180 комментаторов и такие, кто уже соскучился по весне. Они предупредили Сергея, что снегопады продлятся еще долго и посоветовали приобрести щетку для чистки снега, чтобы не откапывать автомобиль руками. Всего за несколько минут видео просмотрели 32,5 тысячи пользователей.
Дарья Светозарова
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