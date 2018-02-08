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| | Критики назвали «50 Оттенков свободы» одним из худших фильмов

Критики назвали «50 Оттенков свободы» одним из худших фильмов

Сегодня, 14:10
Журналисты и литературные критики из The Hollywood Reporter раскритиковали премьеру «50 Оттенков свободы», назвав экранизацию одним из худших фильмов за последнее время. И это несмотря на попытку студии Universal защитить фильм.

Критики назвали «50 Оттенков свободы» одним из худших фильмов

 

Руководители студии Universal так и не смогли остановить шквал критики вокруг экранизации третьего фильма «50 Оттенков свободы». Критик известного издания The Hollywood Reporter Джордан Минцер назвал звезд картины Джейми Дорнана и Дакоту Джонсон «одной из самых ужасных пар, которые когда-либо появлялись на экране». Сами зрители также жаловались на «криминальный диалог» и неправдоподобную химию между актерами.

Критики назвали «50 Оттенков свободы» одним из худших фильмов

 

Несмотря на жестокие отзывы, фильм по-прежнему ожидается во всех кинотеатрах мира, так как предыдущие две части показали грандиозный успех по сборам. Аналитики утверждают, что все три фильма, несмотря на плохие отзывы, доказывают коммерческий успех.
Светлана Славянская
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