Критики назвали «50 Оттенков свободы» одним из худших фильмов

Журналисты и литературные критики из The Hollywood Reporter раскритиковали премьеру «50 Оттенков свободы», назвав экранизацию одним из худших фильмов за последнее время. И это несмотря на попытку студии Universal защитить фильм.

Руководители студии Universal так и не смогли остановить шквал критики вокруг экранизации третьего фильма «50 Оттенков свободы». Критик известного издания The Hollywood Reporter Джордан Минцер назвал звезд картины Джейми Дорнана и Дакоту Джонсон «одной из самых ужасных пар, которые когда-либо появлялись на экране». Сами зрители также жаловались на «криминальный диалог» и неправдоподобную химию между актерами.

Светлана Славянская

Несмотря на жестокие отзывы, фильм по-прежнему ожидается во всех кинотеатрах мира, так как предыдущие две части показали грандиозный успех по сборам. Аналитики утверждают, что все три фильма, несмотря на плохие отзывы, доказывают коммерческий успех.