Любовь Толкалина рассказала, почему брак с Егором Кончаловским был неудачным

Актриса Любовь Толкалина объяснила, почему гражданский брак с режиссёром Егором Кончаловским оказался неудачным. Не хватало дружбы. Согласно слов звезды, паре Не хватало дружбы.

Яна Татьянина

Любовь Толкалина считает, что фундаментом для семейных отношений должны быть не страсть, ученичество и болезненная обоюдная зависимость, а дружба. Без неё любовь кровожадна. В 20-летних отношениях с Егором Кончаловским дружбы не было, не сложилась изначально, отмечает Толкалина. Причину этого актриса видит в 12-летней возрастной разнице, в образовании и воспитании. Супруги, вышедшие из разных социальных слоёв, оказались несовместимы, как друзья.Из-за того, что брак не был закреплён официально, Толкалина не чувствовала в нём покоя и защищённости. Ей не хватало поддержки.Любовь Толкалина и Егор Кончаловский разошлись в 2017 году. Как отметила актриса, после разрыва между ними возникли дружеские отношения.