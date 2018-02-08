Влад Кадони напал на беременную плачущую Рапунцель

Кадони искренне недоумевает, почему он должен делать поблажки Рапунцель только потому, что она носит дитя. «Такое ощущение, будто она беременна всем миром, а не единственным ребенком!», - возмущается ведущий. Его возмущает истеричность участницы, ее умение рыдать по заказу, со слезами и без, и просто устраивать «театр имени Рапунцель», подчиняя своей воле всех и вся.
Однако его коллега по телестройке Ольга Орлова придерживается противоположного мнения. Она заявляет, что мужчина, который в силу своей природной неспособности к вынашиванию и рождению детей, не может судить о состояниях беременной женщины, да и женщины вообще. Поэтому Орлова решила защищать Рапунцель, как и всякую беременную женщину, хотя бы только потому, что она будущая мать. «Каким бы она не была человеком, какие бы ошибки не совершала, я буду заботиться о ней и ее здоровье», - резюмировала ведущая проекта.