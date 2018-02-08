Влад Кадони напал на беременную плачущую Рапунцель

На лобном месте «Дома-2» произошел очередной скандал с участием Ольги Рапунцель. На этот раз ее обидчиком стал не муж Дмитрий Дмитренко, не кто-либо из участников, а сам ведущий проекта Влад Кадони. Он начал откровенно кричать на беременную девушку, бьющуюся в истерике, чем вызвал крайнее неодобрение своей соведущей Ольги Орловой.

Дарья Светозарова

Кадони искренне недоумевает, почему он должен делать поблажки Рапунцель только потому, что она носит дитя. «Такое ощущение, будто она беременна всем миром, а не единственным ребенком!», - возмущается ведущий. Его возмущает истеричность участницы, ее умение рыдать по заказу, со слезами и без, и просто устраивать «театр имени Рапунцель», подчиняя своей воле всех и вся.Однако его коллега по телестройке Ольга Орлова придерживается противоположного мнения. Она заявляет, что мужчина, который в силу своей природной неспособности к вынашиванию и рождению детей, не может судить о состояниях беременной женщины, да и женщины вообще. Поэтому Орлова решила защищать Рапунцель, как и всякую беременную женщину, хотя бы только потому, что она будущая мать. «Каким бы она не была человеком, какие бы ошибки не совершала, я буду заботиться о ней и ее здоровье», - резюмировала ведущая проекта.