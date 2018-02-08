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| | Певица Рита Дакота показала стройную фигуру в сексуальном белье

Певица Рита Дакота показала стройную фигуру в сексуальном белье

Сегодня, 13:09
Бывшая участница «Фабрики звезд» и супруга Влада Соколовского Рита Дакота окончательно пришла в форму после беременности. Недавно певица продемонстрировала отличную фигуру в сексуальном белье.

Певица Рита Дакота показала стройную фигуру в сексуальном белье

 

Рита Дакота неожиданно приняла участие в фотосессии нижнего белья TEZENIS и примеряла на себя откровенный белый комплект. Фанаты в комментариях похвалили певицу за отличную фигуру. Стоит напомнить, что Рита весной прошлого года родила своего первенца, а сейчас уже может позволить себе подобные сексуальные наряды.

Певица Рита Дакота показала стройную фигуру в сексуальном белье

 

За несколько часов снимок успел набрать более 70 тысячи отметок «Мне нравится», а также множество лестных комментариев. Подписчицы Дакоты сообщили, то захотели бы узнать секрет стройности знаменитости.
Светлана Славянская
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