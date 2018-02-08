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| | Spice Girls готовятся к отправке в мировое турне

Spice Girls готовятся к отправке в мировое турне

Сегодня, 13:20
Британская поп-группа Spice Girls, чей пик популярности выпал на 90-е годы, намерена отправится в продолжительный концертный мировой тур. После того, как коллектив заявил о своем воссоединении они провели встречу с менеджером, где и пришли к данной договоренности.
 

Spice Girls готовятся к отправке в мировое турне

 

По имеющейся у прессы информации, турне должно начаться уже в конце лета 2018 года. Изначально Spice Girls должны будут напомнить о себе жителям Великобритании, а после этого они намерены отправиться в Соединенные Штаты. Каких-либо новых песен группа записывать не планирует, о чем уже говорила Виктория Бэкхем, отмечая, что возрождать творческую часть деятельности Spice Girls попросту лишено всякого смысла.
 
Как известно, газета Daily Express около недели назад сообщила о том, что Spice Girls воссоединяются после полученного от Виктории Бекхэм согласия. Все пять членов группы намерены встретиться спустя 22 года после выхода их взрывного хита Wannabe, одной из наиболее узнаваемых песен Великобритании в истории.
 
В последний раз группа выступала на церемонии закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне. За более чем 18-летнюю карьеру синглы группы возглавляли хит-парады более 11 раз. За это время также удалось продать более 40 миллионов копий альбомов.

Николай Офицеров
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