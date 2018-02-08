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| | Дарья Пынзарь встает на путь правильного питания

Дарья Пынзарь встает на путь правильного питания

Сегодня, 13:18
Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзаь решила дать бой лишним килограммам и объявила своим фолловерам в Instagram, что встает на путь правильного питания. Для знаменитости правильный рацион означает отказ от мучного и сладкого, прием пищи каждые три часа маленькими порциями и употребление витамина D.

Дарья Пынзарь встает на путь правильного питания

 

Дарья также намерена умерить содержание соли в еде. Совсем отказаться от нее девушка не может и пишет, что это выше ее сил. Зато она дала себе зарок пораньше ложиться спать. При этом Пынзарь намекает, что спорту тоже уделит внимание, но питание считает первоочередной задачей. Желающих обрести стройные формы уже к весне бывшая участника телестройки приглашает присоединиться к ней и бороться с лишними килограммами.

Дарья Пынзарь встает на путь правильного питания

 

Ознакомившись с посланием Дарьи, ее фанаты не совсем поняли, чем девушке поможет витамин D, но все же поинтересовались, какую фирму она предпочитает покупать. Остальные же заявили, что их кумиру вовсе незачем худеть – она и так обладает потрясающей стройной фигурой. За несколько минут фото набрало почти три тысячи лайков.
Дарья Светозарова
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