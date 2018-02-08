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| | Ольга Бузова похвасталась своим фото на обложке глянца

Ольга Бузова похвасталась своим фото на обложке глянца

Сегодня, 13:06
Очередным свидетельством популярности певицы и телеведущей Ольги Бузовой стало ее фото на обложке глянцевого журнала «Караван историй». Теледива не смогла умолчать об этом событии и понадеялась, что все ее фолловеры приобретут небезызвестное издание по наитию. Поэтому соответствующий пост появился на ее аккаунте в Instagram.

Ольга Бузова похвасталась своим фото на обложке глянца

 

Под весьма удачным изображением Ольги красуется надпись «Он схватил меня в охапку и потащил». Естественно, всех без исключения подписчиков Бузовой заинтересовало, кто посмел так бесцеремонно обращаться с их любимицей. Поклонники поняли, что певица не расскажет, кто такой «он» и стали спрашивать друг у друга, где приобрести журнал, чтобы узнать имя таинственного похитителя. Вместе с тем, они не обошли вниманием фото Ольги.

 

Ее назвали красоткой, сногсшибательной женщиной. Здесь же многие начали писать, чтобы Ольга избавилась от ранее нарощенных волос, так как короткие ей идут куда больше. Лишь некоторые, как обычно, отнеслись к происходящему скептически. По их мнению, на снимке слишком явно видны следы обработки в фоторедакторе. Однако, всего за четверть часа публикацию оценили лайками 77,3 тысячи подписчиков знаменитости.
Дарья Светозарова
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