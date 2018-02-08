Амаль и Джордж Клуни оставили своих новорожденных ради романтической поездки

Счастливые супруги Джордж и Амаль Клуни отправились на побережье Калифорнии для совместного романтического времяпрепровождения, оставив новорожденных близнецов дома.

Александр Вест

Источник из круга приближённых Джорджа Клуни рассказал о том, что 40-й день рождения супруги Джорджа Клуни Амаль влюблённая пара отмечала не у себя дома, а в районе Биг-Сур на побережье Калифорнии. Отправились супруги туда для романтического уединения, заранее позаботившись о своих новорожденных детях, оставив их дома. В романтическое путешествие пара отправилась на частном авиалайнере, который доставил их домой уже на следующий день.Стоит напомнить, церемония бракосочетания Джорджа и Амаль Клуни состоялась ещё 4 года назад в Венеции. Информацию о том, что Амаль беременна, стал распространять близкий друг Клуни Мэтт Деймон, а позже широкую общественность обрадовала мать Джорджа Клуни, поделившаяся радостной вестью с журналистами, после чего влюблённая пара перестала скрывать признаки беременности.