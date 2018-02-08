Елена Ксенофонтова отвоевала у бывшего мужа дочь

Звезда телесериала «Кухня» Елена Ксенофонтова призналась своим поклонникам в небольшой победе, которую ей удалось одержать над бывшим супругом Александром Рыжих. Радостными известиями с поклонниками поделилась директор актрисы Наталия Тебелева, которая утверждает, что это является серьезным шагом по отвоевыванию дочки у мужа. При этом, об окончательном завершении тяжб знаменитости речь пока что не идет.

Согласно вынесенному Московским городским судом вердикту, дочь Елены должна будет остаться жить с матерью. Рыжих предпринял попытку оспорить данное решение государственного органа о порядке общения с ребенком, однако, его апелляция была отклонена. Тебелева рассказала о том, что заседание прошло 2 февраля.

Также Александр Рыжих не оставляет попыток лишить Елену Ксенофонтову квартиры. Как сообщила Тебелева, бывший муж требует от звезды внушительной компенсации за некогда подаренную недвижимость. По этому процессу новостей пока что нет.

«Следующее подобное заседание назначено на 2 марта. Следует напомнить, что основанием для отзыва дарственной Александр Николаевич считает приговор, по которому Ксенофонтова признана виновной по факту нанесения ему побоев. Приговор унизительный и несправедливый, ведь из-за него Елена может остаться с детьми без крыши над головой», - отметила Тебелева.

Николай Офицеров