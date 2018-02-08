ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | Елена Ксенофонтова отвоевала у бывшего мужа дочь

Елена Ксенофонтова отвоевала у бывшего мужа дочь

Вчера, 21:40
Звезда телесериала «Кухня» Елена Ксенофонтова призналась своим поклонникам в небольшой победе, которую ей удалось одержать над бывшим супругом Александром Рыжих. Радостными известиями с поклонниками поделилась директор актрисы Наталия Тебелева, которая утверждает, что это является серьезным шагом по отвоевыванию дочки у мужа. При этом, об окончательном завершении тяжб знаменитости речь пока что не идет.
 

Елена Ксенофонтова отвоевала у бывшего мужа дочь

 

Согласно вынесенному Московским городским судом вердикту, дочь Елены должна будет остаться жить с матерью. Рыжих предпринял попытку оспорить данное решение государственного органа о порядке общения с ребенком, однако, его апелляция была отклонена. Тебелева рассказала о том, что заседание прошло 2 февраля.
 
Также Александр Рыжих не оставляет попыток лишить Елену Ксенофонтову квартиры. Как сообщила Тебелева, бывший муж требует от звезды внушительной компенсации за некогда подаренную недвижимость. По этому процессу новостей пока что нет.
 
«Следующее подобное заседание назначено на 2 марта. Следует напомнить, что основанием для отзыва дарственной Александр Николаевич считает приговор, по которому Ксенофонтова признана виновной по факту нанесения ему побоев. Приговор унизительный и несправедливый, ведь из-за него Елена может остаться с детьми без крыши над головой», - отметила Тебелева.

Николай Офицеров
Новости по теме
Поссорившись с мужем, Елена Ксенофонтова увезла детей из России
Поссорившись с мужем, Елена Ксенофонтова увезла детей из России

Поссорившись с мужем, Елена Ксенофонтова увезла детей из России. Отмечается, что киноактриса готовится к очередному противостоянию с благоверным.

Елена Ксенофонтова после скандального развода не потеряла веру в любовь
Елена Ксенофонтова после скандального развода не потеряла веру в любовь

Главная героиня сериалов «Отель Элеон» и «Кухня» Елена Ксенофонтова после скандального развода с гражданским мужем адвокатом Александром Рыжих нашла в себе

Актриса Елена Ксенофонтова рассказала о конфликте с мужем
Актриса Елена Ксенофонтова рассказала о конфликте с мужем

Актриса Елена Ксенофонтова рассказала о трагедии в своей семейной жизни, об избивавшем ее муже и родной дочери. Гражданский супруг Александр Рыжих, по ее

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости