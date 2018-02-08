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| | Только для сильных: Волочкова в пуховике показала, как сбрасывать килограммы

Только для сильных: Волочкова в пуховике показала, как сбрасывать килограммы

Сегодня, 12:57
Танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram новый ролик. На видео балерина запечатлена в пуховике, бегущей на тренажере.

Только для сильных: Волочкова в пуховике показала, как сбрасывать килограммы

 

По словам Волочковой, самый лучший способ вызвать потоотделение – это во время движения надеть больше теплой одежды. Эффект от подобных манипуляций получается прекраснее, нежели от русской бани. После таких тренировок человек почувствует легкость и избавится от лишних килограммов. Однако данная процедура является сложной и для неподготовленного атлета может обернуться проблемами. Волочкова уверена, что такой способ похудения предназначен только для сильных. Пользователи активно комментируют новую публикацию балерины. За 20 часов видео набрало больше 180 тысяч просмотров.

Не все юзеры согласны с мнением об эффективности таких тренировок. Один из подписчиков заявил, что сейчас коммунальные услуги стоят дорого, поэтому Волочкова ходит по своему большому дому в пуховике, дабы сэкономить деньги, а все разговоры про снижение веса – это просто отговорки, дабы никто не догадался о финансовых проблемах танцовщицы.
Домбровский Сергей
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