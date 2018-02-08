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| | Кэти Перри считает хит I Kissed a Girl не слишком лесбиянским

Кэти Перри считает хит I Kissed a Girl не слишком лесбиянским

Сегодня, 12:49
Кэти Перри переписала бы свой первый хит I Kissed a Girl, чтобы убрать из него сексизм и стереотипы о лесбиянках. В этом певица призналась в интервью журналистам Glamour.

Кэти Перри считает хит I Kissed a Girl не слишком лесбиянским

 

С 2008 года, когда была написана песня I Kissed a Girl, общество сильно изменилось. Кэти Перри подредактировала бы старый текст, чтобы в новом не было вредных стереотипов. Вероятно, изменению подверглась бы строчка о лесбийском поцелуе из пустого любопытства, представляющая такие отношения несерьёзными. Современная лирическая героиня не указывала бы, чем следует заниматься "хорошим девочкам", и не заботилась бы о том, что скажет о поцелуе её парень.

По словам Перри, I Kissed a Girl - песня "о магической женской красоте". Написать текст её вдохновила подруга, с которой певицу связывали платонические отношения без поцелуев.
Яна Татьянина
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