В Казани при участии Домогарова состоится постановка «Дороги Высоцкого»

В скором времени известный российский актёр Александр Домогаров прибудет в Казань, где представит театральную постановку под названием «Дороги Высоцкого». Спектакль будет приурочен к 80-летию известнейшего музыканта Владимира Высоцкого.

Александр Вест

В театральной постановке, которая в ближайшем будущем будет организована в Казани, Александр Домогаров лично исполнит некоторые композиции Владимира Высоцкого, в числе которых также будет и несколько хитов, ставших визитными карточками музыканта. Оркестр Тимура Ведерникова станет неотъемлемой частью выступления, аккомпанируя участникам театральной постановки. Организаторы данной постановки заявили, что использование оркестра позволит воссоздать наиболее аутентичное звучание некоторых композиций известного певца.Литературно-музыкальный спектакль также будет содержать ранее не публиковавшиеся фотографии Владимира Высоцкого, которые в Казань привезёт его сын Никита. Он также зачитает некоторые стихи своего отца.