Рустам Солнцев из «Дома-2» копит деньги на суррогатную мать

Суррогатное материнство на сегодняшний день удовольствие не из дешевых, поэтому Рустам готов к тратам. О серьезности намерений экс-домоседа свидетельствует его готовность продать эксклюзивный байк, а эти деньги вложить в будущего наследника. В числе основным требований к донору яйцеклетки – ее славянские корни, желательно русские. Солнцев мечтает о сыне с необычной внешностью.
Бывший участник телестройки подчеркивает, что отношениями с противоположным полом он сыт по горло, да и ребенка не хочет делить с женщиной. Он хочет нянчить чадо единолично, а женщине отвести роль кормилицы и то, только самые первые месяцы, когда грудное вскармливание крайне необходимо. Солнцев планирует записаться отцом-одиночкой, чтобы ни с кем не делить своего толстенького малыша и спокойно заставлять его заниматься на турнике.