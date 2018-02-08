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| | Рустам Солнцев из «Дома-2» копит деньги на суррогатную мать

Рустам Солнцев из «Дома-2» копит деньги на суррогатную мать

Сегодня, 12:45
Один из самых рейтинговых экс-участников реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев решил обзавестись ребенком. 41-летний шоумен мечтает о маленьком крепыше, которого бы он смог водить на спортплощадку, но вот мать ребенка он считает лишним приложением. Именно поэтому он решил накопить денег на услуги суррогатной матери.

Рустам Солнцев из «Дома-2» копит деньги на суррогатную мать

 

Суррогатное материнство на сегодняшний день удовольствие не из дешевых, поэтому Рустам готов к тратам. О серьезности намерений экс-домоседа свидетельствует его готовность продать эксклюзивный байк, а эти деньги вложить в будущего наследника. В числе основным требований к донору яйцеклетки – ее славянские корни, желательно русские. Солнцев мечтает о сыне с необычной внешностью.

Бывший участник телестройки подчеркивает, что отношениями с противоположным полом он сыт по горло, да и ребенка не хочет делить с женщиной. Он хочет нянчить чадо единолично, а женщине отвести роль кормилицы и то, только самые первые месяцы, когда грудное вскармливание крайне необходимо. Солнцев планирует записаться отцом-одиночкой, чтобы ни с кем не делить своего толстенького малыша и спокойно заставлять его заниматься на турнике.
Дарья Светозарова
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