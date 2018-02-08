Похабное фото мужа Наташи Королевой поразило фанатов

Сергей Глушко, более известный широкой общественности под творческим псевдонимом Тарзан, поразил своих многочисленных фанатов, обнародовав довольно интимную фотографию. На опубликованном фото стриптизёр запечатлел свою пятую точку.

Многие поклонники Сергея Глушко весьма неоднозначно восприняли очередную публикацию супруга известной певицы Наташи Королевой, в которой поклонники стали очевидцами его голой попы. В описании к фото Сергей написал, что демонстрирует широкой общественности «щёки», которые он успел наесть. Заметим, в комментариях пользователи разделились на два лагеря, одни из которых с юмором восприняли публикацию Глушко, а другие посчитали подобные фото весьма неуместными для публикации в его микроблоге.

Александр Вест

Многие пользователи заметили, что им стало довольно противно смотреть на волосатую пятую точку стриптизёра, который запечатлел столь интимную часть своего тела. Напомним, это не первый раз, когда Сергей позирует обнаженным, поэтому часть фанатов Глушко была морально подготовлена к подобным снимкам.