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| | Галкин спародировал ведущую Малышеву в туалете электропоезда

Галкин спародировал ведущую Малышеву в туалете электропоезда

Сегодня, 12:23
Юморист Максим Галкин записал пародию на российского терапевта, кардиолога и телевизионную ведущую программы «Здоровье» Елену Малышеву. Видео комик выложил на своей странице в Instagram.

Галкин спародировал ведущую Малышеву в туалете электропоезда

 

В ролике Максим Галкин рассказывает, как правильно пользоваться туалетом в поезде. Для этого необходимо взять два полотенца, одно для открывания и закрывания ручек, наполненных микробами, второе – для лица, главное не перепутать. По словам Галкина, передать те чувства, которые испытывает пассажир в туалете поезда невозможно. Новое видео юморист подписал словами: «Все новое – это хорошо забытое старое. Апрельский ЛайфХак от Елены Малышевой».

Пользователям понравилась пародия Галкина. За 15 часов публикация набрала более 770 тысяч отметок «Нравится». Юзеры активно обсуждают данный материал. Некоторые считают ролик настоящим шедевром, поскольку материал получился забавным и развеселил публику. Галкина в очередной раз назвали талантливым человеком и рекомендовали отправляться в путешествия на самолетах, чтобы не возникло подобных проблем.
Домбровский Сергей
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