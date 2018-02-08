«Куриные окорочка»: Фанаты высмеяли полные ноги Ким Кардашьян

Пользователи Сети стали массово обсуждать очередной выход Ким Кардашьян на публике. Многие фанаты посчитали, что у знаменитости слишком короткие и полные ноги.

Светлана Славянская

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замечена в бутике Dash в Лос-Анджелесе, который принадлежит трем сестрам, а именно самой Ким, Кортни и Хлое. В Dash продаются дизайнерская одежда, сумки, ювелирные изделия и головные уборы в стиле Кардашьян. Ким появилась в длинной кожаной куртке и узких шортах, которые невыгодно подчеркнули ноги светской львицы.Поклонники в комментариях в соцсетях сразу же стали обсуждать неудачный вид Кардашьян. Интернет-пользователи утверждали, что Ким имеет короткие и полные ноги, которые не стоит оголять и тем более утягивать.