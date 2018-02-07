Барановская залезла в штаны к 72-летнему миллионеру

Во время популярного российского шоу «Мужское - Женское», телеведущая Юлия Барановская, мать троих детей, устроила феерическое шоу. Гостем программы был 72-летний миллионер, Борис Дунаевский, родом из Хабаровска. Мужчина предпочитает дорогие брендовые вещи, походы в рестораны, элитные барбершопы, а также не забывает о своих подписчиках в Instagram.

Ведущему Александру Гордону, стало интересно, какая стоимость внешнего вида дедушки. Юлия, быстро среагировав, попросила Бориса продемонстрировать бирку на штанах. Борис, молниеносно начал расстегивать брюки, сняв не только ремень, продемонстрировавший свое нижнее белье ведущей. Выглядело это довольно пошло, но сделало неимоверный рейтинг шоу.Ведущих непросто так заинтересовал вопрос стоимость образа Бориса, так как этот дедушка прославился благодаря своему имению стильно и дорого одеваться. По своей профессии, Дунаевский, военный инженер строитель, удивительно является то, что он носить вещи только брендов люкс-класса, например, Versac, Gucci, Dior и всех рядом стоящих марок. Instagram дедушки-миллионера весьма популярен и фото набирает тысячи лайков за несколько минут.