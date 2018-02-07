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| | Селена Гомес борется с гневом и депрессией

Селена Гомес борется с гневом и депрессией

Вчера, 21:30
Селена Гомес представительница правильного образа жизни и здоровье для певицы на первом месте. По этой причини, девушка начала упорно бороться с депрессиями и разрушающими эмоциями, которых в ее жизни безграничное количество. В этой ситуации даже ее парень Джастин Бибер - бессилен.

Селена Гомес борется с гневом и депрессией

 

«Я долгое время сражаюсь с депрессиями и вспышками ярости,которые появляются на ровном месте, но как мне кажется с этой проблемой я останусь на всю жизнь. Победить ее практически невозможно,-рассказывает девушка.- Я думаю, что никогда не настанет тот день, когда я просто подойду к зеркалу и пойму, что это платье прекрасно на мне сидит, и вообще все замечательно. Негативные мысли всегда преобладают моим разумом. Я намерена серьезно изменить свое отношение к здоровью и поставить его на первое место. Хоть ,эта битва будет очень напряженной, но я готова сражаться за свое хорошее самочувствие» -о своих переживаниях девушка поделилась в мартовском номере Harper’s BAZAAR. Как мы можем заметить,то даже знаменитости такого масштаба страдают от заниженной самооценки, которую могут преодолеть только с помощью специалистов. «Мой новый альбом, уже безумно долго находится в стадии разработки -говорит Селена. - Причиной такого музыкального застоя в творчестве, является моя неготовность. Мое музыкальное состояние, непонятно даже мне».

Как нам известно, то у девушки были огромные проблемы со здоровьем и она даже перенесла тяжелейшую операцию по трансплантации почки ,что сильно пошатнуло ее психологическое и конечно же физическое здоровье. Так же у девушка болеет на волчанку- аутоиммунное заболевание .Видимо, именно эти аспекты стали главными в долгой отсрочки выпуска нового альбома. Напомним, что последний альбом певицы Revival, вышел три года назад.

Нужно отметить еще ,что несмотря на свои черные полосы в жизни, девушка регулярно радует своих фанатов новыми синглами
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