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| | На чьей стороне правда? "Насильник" Шурыгиной рассказал о жизни за решеткой

На чьей стороне правда? "Насильник" Шурыгиной рассказал о жизни за решеткой

Вчера, 22:33
Досрочно освобожденный «насильник» Дианы Шурыгиной хорошо помнит, каково ему пришлось в местах лишения свободы. Он рассказал, что ему нужно было преодолеть отчаяние и боль. За год, в течение которого он находился в тюрьме, Сергей стал по другому относиться к людям, изменил свои мысли и пересмотрел приоритеты. Семенов заявил, что уже не так открыт общению с людьми, как раньше. Но одно он понял точно: помимо злых людей, из-за которых он попал в тюрьму, существуют еще и добрые, и их большинство. Пользователи в своих комментариях разделились на тех, кто активно поддерживал Семенова и желал ему только хорошего в дальнейшей жизни, и тех, кто яростно осуждал парня, считая его виноватым в сложившейся ситуации и заслуживающим наказания, к которому его приговорил суд.

На чьей стороне правда? "Насильник" Шурыгиной рассказал о жизни за решеткой

 

Встреча с Павлом Пятницким сильно вдохновила Сергея, и он выразил благодарность Павлу, который дал ему множество мудрых советов и оказал мощную поддержку. На защиту Семенова встала также Диана Пегас - признанный модный эксперт и фотомодель, она поделилась своими впечатлениями об этой истории.

На передачу о «громком изнасиловании» ее пригласили год назад, и изначально она была настроена против парня, обвиняемого Шурыгиной. Но, чем дальше заходило обсуждение, тем яснее становилось, что слишком много несовпадений и лжи, а сама Шурыгина весьма далека от той чистоты, о которой она кричала на всю страну. Это была слишком фальшивая актерская игра. Диана Пегас искренне порадовалась за Семенова и пожелала ему, как можно скорее забыть пережитый им кошмар.

Одним из самых активных защитников Сергея Семенова стала его сестра Екатерина, которая привела множество доказательств нечестности Шурыгиной и ее семьи. Она также поведала о первых днях, проведенных Сергеем на свободе. Хотя свободой ее пока можно назвать относительно - условное освобождение подразумевает ношение электронного браслета, с помощью которого отслеживается местонахождение Сергея. Семенову нельзя выходить за пределы 25 километров от своего дома. Первое время он даже не мог нормально спать из-за браслета. Сейчас парень сетует на то, что в поселке Новочеремшанск Ульяновской области, где он проживает, ему просто невозможно найти работу, а он, согласно решению суда, еще должен выплачивать исковые требования Шурыгиным.

Немалую роль в нынешней жизни Семенова сыграл и ведущий Андрей Малахов, который в начале всей этой истории весьма сопереживал Диане Шурыгиной. Видимо, со временем, мнение Малахова сильно изменилось, потому что он добился приглашения Сергея на один из выпусков «Пусть говорят», гонорар от которого, по решению Семенова, был перечислен в детский дом. Наряду с примерным поведением заключенного, этот факт повлиял на решение об условно-досрочном освобождении.

Сейчас семья Семенова планирует добиться доказательств, что Сергей был оболган Дианой Шурыгиной и ее родственниками, и, учитывая столь мощную поддержку их сторонников, у Семеновых есть все шансы на победу.
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