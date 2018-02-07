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| | Алексей Воробьев порадовал поклонниц откровенным фото

Алексей Воробьев порадовал поклонниц откровенным фото

Вчера, 21:27
Недавно Алексей Воробьев на своем аккаунте в Instagram выложил фото с оголенной верхней частью тела. Тем самым певец решил порадовать своих фанаток, которые сразу же одарили его лайками и комплиментами. Его сравнивали с кавалером барби - кеном, советовали жениться и признавались в любви. Такую реакцию у девушек вызывает оголенный торс Алексея, даже если в кадр попала только верхняя его часть.

Алексей Воробьев порадовал поклонниц откровенным фото

 

Но вместе с тем поклонники заметили, что певец выглядит уставшим и вымотанным, видимо, шоу-бизнес не дает молодому человеку расслабиться.

Алексей Воробьев порадовал поклонниц откровенным фото

 

Сам Воробьев фотографию никак комментировать не стал, лишь только поставив смайлик.
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