Алексей Воробьев порадовал поклонниц откровенным фото

Недавно Алексей Воробьев на своем аккаунте в Instagram выложил фото с оголенной верхней частью тела. Тем самым певец решил порадовать своих фанаток, которые сразу же одарили его лайками и комплиментами. Его сравнивали с кавалером барби - кеном, советовали жениться и признавались в любви. Такую реакцию у девушек вызывает оголенный торс Алексея, даже если в кадр попала только верхняя его часть.

Но вместе с тем поклонники заметили, что певец выглядит уставшим и вымотанным, видимо, шоу-бизнес не дает молодому человеку расслабиться.

Сам Воробьев фотографию никак комментировать не стал, лишь только поставив смайлик.