Алексей Воробьев порадовал поклонниц откровенным фото

Но вместе с тем поклонники заметили, что певец выглядит уставшим и вымотанным, видимо, шоу-бизнес не дает молодому человеку расслабиться.
Сам Воробьев фотографию никак комментировать не стал, лишь только поставив смайлик.
Мнения
Несколько советов покупателям.
От Редактора
Застанет ли нас это событие врасплох?
Но вместе с тем поклонники заметили, что певец выглядит уставшим и вымотанным, видимо, шоу-бизнес не дает молодому человеку расслабиться.
Сам Воробьев фотографию никак комментировать не стал, лишь только поставив смайлик.
Певец Алексей Воробьев поделился с подписчиками своего микроблога видео, на котором запечатлены две поклонницы артиста. Попасть в кадр любимого исполнителя
Известный актер и певец Алексей Воробьев выложил на своей страничке в Instagram фото с любимыми корги.
Российский певец Алексей Воробьев опубликовал свое фото в социальной сети, чем несказанно порадовал поклонниц. На снимке артист запечатлен с обнаженным торсом.