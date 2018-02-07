Агата Муцениеце подралась с Яной Кошкиной

Популярная российская актриса Агата Муцениеце, а еще и по совместительству жена актера и телеведущего Павла Прилучного, известного по сериалу «Мажор», недавно побывала на съемках «Короли фонеры». Судя по фото с ее соцсети она сцепилась с Яной Кошкиной, коллегой ее мужа.

Как нам известно, Яна является девушкой с феерической внешностью и операторы шоу не устают демонстрировать нам все ее замечательные ракурсы, от которых мужская половина зрителей в восторге. Павел, как истинный актер, конечно же, подыграл девушкам на фото, поэтому оно вышло очень даже забавным.Недавно стало ясно, что Агата является телеведущей программы «Голос.Дети», девушка не собирается уступать мужу и упорно развивается, поднимаясь все выше и выше по карьерной лестнице.Супруги будут присутствовать на церемонии "ЖАРА Music Awards, которая будет проходить в Crocus City Hall ,4 марта. Ведущей такого грандиозного мероприятия станет Яна Кошкина ,которой стилисты уже успели подобрать весьма «горячий» образ.